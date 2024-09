Gli errori politici di Netanyahu non tolgono legittimità alla guerra di Israele contro Hamas

Leggi tutta la notizia su linkiesta

(Di mercoledì 25 settembre 2024) No,non è Churchill, come giustamente ha scritto Francesco Cundari, ma a mia conoscenza sono pochi i liberali che lo considerano un difensore della liberaldemocrazia occidentale. Al contrario, e io sono fra quelli, lo ritengono da anni un pericolo per la liberaldemocrazia israeliana innanzitutto. Ma lachesta combattendoe Hezbollah, e per essere più precisi,l’Iran, è unanecessaria dopo l’eccidio del 7 ottobre 2023.si è mossa quando i paesi Arabi estavano per chiudere un accordo che avrebbe messo con le spalle al muro l’Iran e i suoi bracci armatie Hezbollah costringendoli a trattare un accordo definitivo con, riconoscendone il diritto all’esistenza esicurezza.