Esiste un amore finito ma esiste anche una nuova vita da affrontare per me e per chi era con me | Cesare Cremonini torna con Ora che non ho più te

(Di mercoledì 25 settembre 2024)rompe il silenzio a due anni dall’ultimo album “La ragazza del futuro” e dal tour negli stadi, ‘evento all’Autodromo di Imola, e dal tour invernale nei palazzetti. Il nuovo singolo si intitola “Ora che non ho più te”. Il testo e la musica del brano sono die Davide Petrella. La produzione artistica è di, Alessandro De Crescenzo e Alessio Natalizia. “Ora che non ho più te è una canzone reale. – spiega– l’ho scelta come apripista perché ha rappresentato una svolta dal punto di vista della produzione musicale e un voltapagina nella mia. Non è un ricordo che voglio ritorni, è un’esperienza che deve diventare biografia,ndo libera.