Critiche al sindaco di Scafati sulla gestione del Piano urbanistico comunale Santocchio FdI | Superficialità e gravi errori tecnici sui confini

(Di mercoledì 25 settembre 2024) Tempo di lettura: 2 minutiCrescono le preoccupazioni riguardo alladel(Puc), un tema cruciale per lo sviluppo della città di, che sembra però essere affrontato con eccessivadall’amministrazione. A esprimere fortiè Mario, coordinatore locale di Fratelli d’Italia a, che sottolinea lecarenze nella visione e nella realizzazione di strumenti fondamentali come il PUC e ilper gli insediamenti produttivi (Pip). “Siamo seriamente preoccupati dell’approssimazione con cui ilsta gestendo il. Impegnato come sempre nella sola propaganda della sua immagine sui social, alla prova dei fatti la realtà lo smentisce puntualmente”, dichiara