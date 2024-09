Calcio Serie D Verso Vigor-Ancona con un bomber del passato Roberto Ennas da Sassari | Senigallia nel cuore Forza Vigor

Leggi tutta la notizia su vallesina.tv

(Di mercoledì 25 settembre 2024) L’attaccante sardo, classe 1961, cento gol tra C1 e C2, ventenne segnò per lanel derby del 1981-1982 davanti agli 8.000 del Comunale, ora Bianchelli.“Impossibile dimenticare l’entusiasmo e il calore del popoloino, aauguro un torneo da protagonista”, 25 Settembre 2024 – Mentre sono partite le prevendite per il derby di domenica 29 settembre ore 15 – quarta giornata diD girone F – tra(per info vedere questo articolo) i due team continuano ad allenarsi per confermare nella sfida provinciale quanto di buono mostrato nell’avvio di campionato, dove su sei partite giocate (tre a testa) è arrivata soltanto una sconfitta, quella immeritata contro il Chieti subita domenica scorsa dall’