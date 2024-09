Box Organi a Lallio la prima assoluta di Le stagioni all’improvviso

Leggi tutta la notizia su bergamonews

(Di mercoledì 25 settembre 2024). Uno degli obiettivi della rassegna Box. Suoni e parole d’autore di(Bg), che da dieci anni è ormai diventata appuntamento fisso di metà settembre, è quello di restituire un’immagine meno convenzionale dell’organo a canne (nel caso specifico, il sontuoso e duttile Bossi Urbani 1889 della Parrocchiale), strumento principe della liturgia ma nel contempo dotato di enormi potenzialità, perlopiù inespresse, se messo in relazione con stimoli creativi ed espressivi presi in prestito dal vasto emporio della modernità. E proprio in questa direzione si colloca Le. Inconsueti incontri d’arie, il concerto inche giovedì 26 settembre, con inizio alle 21, vedrà protagonisti Nadia Bassano e Fabio Piazzalunga.