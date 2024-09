Xbox condivide un aggiornamento sugli obiettivi di riduzione delle emissioni di carbonio

Leggi tutta la notizia su game-experience

(Di martedì 24 settembre 2024) In Microsoft hanno fissatoambiziosi per ridurre in modo significativo l’impatto ambientale per diventare un’azienda carbon negative, water positive e zero waste entro il 2030.svolge un ruolo importante in questo processo e, durante la Climate Week di New York, Trista Patterson, Director of Gaming Sustainability di, ha annunciato unsui progressi fatti: In soli tre anni (da giugno 2020 a giugno 2023),ha contribuito a questo obiettivo con interventi per ridurre il consumo energetico durante l’usoconsole. Le azioni intraprese, inclusa l’ottimizzazione del codice del gioco e la possibilità per i giocatori di scegliere una modalità di risparmio energetico, hanno consentito di prevenire l’emissione di oltre 1,2 milioni di tonnellate di CO2 equivalente, rispetto a scenari in cui tali misure non fossero state applicate.