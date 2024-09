Sweet Harmony ricetta del nuovo cocktail per il World Dream Day

Leggi tutta la notizia su lopinionista

(Di martedì 24 settembre 2024) Realizzato con un mix di ingredienti ricercati e miscelati in modo innovativo e cattura l’essenza dei sogni già dal primo sguardo “Se puoi sognarlo, puoi farlo” così Walt Disney definì l’universo dei sogni, scintille di ispirazione che spingono ad immaginare un futuro migliore. Questo 25 settembre, in occasione delDay, le Bibite Sanpellegrino invitano ad inseguire e concretizzare le proprie aspirazioni e passioni con, ilpensato dalla bartender di Gunè (Bar di Firenze) Eleonora Romolini, che attraverso le sue sfumature e i suoi profumi guida in un viaggio alla scoperta di sé stessi. Protagonista delè Tonica Sanpellegrino, la cui frizzantezza si sposa alle note floreali del tè alla violetta e ai toni caldi dello zafferano in un mix di sapori che incontra anche ingredienti come la mela e il biscotto.