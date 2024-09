Sport in tv oggi martedì 24 settembre | orari e programma Dove vedere gli eventi in streaming

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di martedì 24 settembre 2024)24, una nuova giornata ditutta da vivere in compagnia di OA. Come è nostra abitudine, vi offriamo la guida completa per non perdervi alcun evento inta, dotato della copertura televisiva e. Fari puntati sui tanti di tornei di tennis in Asia, con Lorenzo Musetti impegnato nella Finale dell’ATP250 di Chengdu contro il cinese Shang Jungchen. Il toscano andrà a caccia del primo titolo stagionale. Grande attenzione poi alla vela, con le semifinali della Youth America’s Cup a Barcellona (Spagna). Luna Rossa vorrà imporsi per raggiungere la Finale. I Mondiali di ciclismo proseguono esarà il giorno della cronometro femminile juniores che assegnerà il titolo iridato.