Serie A 2024 2025 oggi e un anno fa | classifiche a confronto dopo la quinta giornata

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di martedì 24 settembre 2024) La classifica dellalacon quella dello scorso campionato. Paradosso totale: i campioni d’Italia in carica sono la squadra che ha perso più punti rispetto alle prime cinque giornate dello scorso, ben sette, l’Empoli invece è quella che ne ha guadagnati di più, tutti e 9 visto che era partita perdendo tutte e cinque le sfide iniziali. Saldo negativo per Juventus e Milan, positivo per Napoli, Roma e Lazio. Di seguito Sportface.it vi propone leaggiornate.