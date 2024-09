Roma le cancellate anti clochard a Termini spaccano il Pd Gualtieri difende l’operazione ma arrivano critiche dal Nazareno

Leggi tutta la notizia su open.online

(Di martedì 24 settembre 2024) Sono una trentina le tende rimosse e 19 i senzatetto sgomberati dagli appezzamenti di terra lungo viale Pretoriano, ai piedi delle Mura Aureliane. A poche decine di metri, l’ingresso di Stazione. Un’operazione che il sindaco diRoberto, ad Agorà, ha spiegato così: «È evidente che le mura sono un monumento prezioso e non ci si può accampare. Periodicamente, se ci sono insediamenti e tendopoli abusive vengono sgomberate». Non solo. Per tutelare il monumento, già anni fa era stata progettata una cancellata che, come molte opere capitoline, non è mai stata realizzata integralmente. «È un’opera che va completata. Una delle tante incompiute a», conclude il sindaco del Partito democratico. Tuttavia, l’iniziativa sponsorizzata dal primo cittadino ha creato dei malumori nella maggioranza di centrosinistra che regge la giunta capitolina.