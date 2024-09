Piove sul bagnato in casa Inter | Barella fuori almeno 20 giorni salta Udinese e Torino

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

(Di martedì 24 settembre 2024) Insuls’è infortunato. Ha riportato una distrazione al retto femorale della coscia destra. Lo riporta l’con un comunicato sul proprio sito: “Nicolòsi è sottoposto questa mattina a esami clinico strumentali presso l’Istituto Humanitas di Rozzano. Per il centrocampista nerazzurro distrazione al retto femorale della coscia destra. Le sue condizioni saranno rivalutate la prossima settimana”.rientrerà per la partita contro la Roma Il rientro, secondo Sky Sport, è previsto per dopo la sosta. Scrive Sky Sport: “Il centrocampista dell’salterà quindi sicuramente la trasferta a Udine di sabato, la partita di Champions contro la Stella Rossa e la sfida al. Il rientro è previsto al momento dopo la sosta per le nazionali di ottobre, quando i nerazzurri affronteranno la Roma“.