Omicidio Modena madre uccisa | Ho visto arrivare il figlio sudava ed era strano

(Di martedì 24 settembre 2024), 24 settembre 2024 – “Ero lì, sotto casa, in attesa di raccogliere testimonianze sull’. All’improvviso si presenta un uomo in evidente stato confusionale., era, si è appoggiato alla porta. Ci siamo guardati in faccia: a quel punto mi sono avvicinato e gli ho chiesto: lei chi è, è il? E lui mi risponde: si, sono io”. Non capita certo tutti i giorni ad un giornalista di raccogliere una confessione in diretta da parte di colui che è ritenuto responsabile di un terribile delitto. Soprattutto se l’uomo è ricercato da quasi 24 ore. L’intuito dell’inviato di Pomeriggio Cinque Fabio Giuffrida lo ha portato invece proprio faccia a faccia con quello che è ritenuto essere l’assassino dell’ ottantenne Loretta Levrini.