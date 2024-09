Lorenzo Carbone e la confessione in diretta tv Nuzzi | Cosa doveva fare il collega spegnere la telecamera? La cronaca spesso fa male

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di martedì 24 settembre 2024) “Laintv di? Tu hai un microfono in mano, c’è una persona che ti si avvicina e confessa di aver ucciso la madre.fai, spegni lae te ne vai? No, raccogli la testimonianza e chiami i carabinieri. Ed è esattamente quello che ha fatto ilFabio Giuffrida ieri. Non dobbiamo chiudere gli occhi quando laè uno schiaffo. Non sempre lae l’informazione sono caramelle, bomboloni e stuzzichini. A volte fa“. Sono le parole pronunciate ai microfoni di Uno, Nessuno, 100Milan (Radio24) dal giornalista Gianluigia proposito della ridda di polemiche scatenatesi per lacheha rilasciato ina Pomeriggio 5 sull’assassinio della madre.