L’ombra dei giganti | così Amazon Tesla Meta & C manipolano i processi democratici

(Di martedì 24 settembre 2024) In un’era in cui il potere economico sembra spesso eclissare quello politico emergono inquietanti verità sul ruolo delle grandi aziende nel plasmare – e talvolta minare – i fondamenti stessi della democrazia globale. Un recente rapporto dell’International Trade Union Confederation (Ituc) getta luce su pratiche di cui forse la politica dovrebbe occuparsi con più coraggio. Al centro di questa rete di influenza troviamo nomi che quotidianamente entrano nelle nostre vite:, ExxonMobil, Blackstone, Vanguard e Glencore.dell’economia mondiale che, secondo l’ITUC, non si limitano a dominare i mercati ma estendono i loro tentacoli fino a toccare le corde più sensibili della politica e della società.