La ca**a dentro l’ho bevuto Antonella Clerici sorpresa dall’ospite famosa | Ma che schifo

(Di martedì 24 settembre 2024) Momento “a little trash” a È sempre Mezzogiorno. Nella puntata di oggi, martedì 24 settembre,ha ospitato unaattrice e scrittrice. Ebbene, tra una chiacchiera e l’altra è uscito fuori pure un dettaglio, come dire?, non proprio per palati fini. Tra poco vi sveliamo tutto, ma intanto andiamo a conoscere meglio la 44enne nata a Firenze il 20 dicembre 1979. Figlia unica, si è laureata con 110 e lode all’Università degli Studi di Firenze in Lettere. Muove i suoi primi passi nella recitazione al Teatro della Limonaia di Sesto Fiorentino, diretto da Barbara Nativi. I suoi primi spettacoli sono “Noccioline”, testo di Fausto Paravidino e “Faccia da comico”, che va in scena al Teatro Ambra Jovinelli di Roma (direzione artistica di una certa Serena Dandini). Ha recitato in tantissimi film per tv e cinema.