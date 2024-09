James Earl Jones Broadway omaggerà il leggendario attore con lo spegnimento delle luci

Leggi tutta la notizia su movieplayer

(Di martedì 24 settembre 2024) Prestigioso omaggio per una leggenda del teatro e del cinema americano, indimenticata voce di Darth Vader. La memoria diverrà onorata con lodei teatri di. Conosciuto in tutto il mondo per aver prestato la voce al villain Darth Vader in Star Wars,è scomparso lo scorso 9 settembre all'età di 93 anni nella sua casa nella contea di Dutchess, New York. Per tributargli il giusto omaggio, i teatri dispegneranno le loroper ricordare l', che oltre alla nutrita filmografia accumulata negli anni, ha accumulato una serie di performance notevoli sul palcoscenico in settant'anni di carriera. In Memoriam Ledei teatri verranno spente nella