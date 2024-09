ho mobile | offerta 100 GB a 599€ scade l’11 ottobre

Leggi tutta la notizia su pantareinews

(Di martedì 24 settembre 2024)hocon 100 GB, minuti e SMS illimitati a 5,99€ al mese. Attivazione scontata per chi proviene da determinati operatori o attiva un nuovo numero,nza. In più, per chi porta un amico riceve 5 euro di credito da utilizzare per effettuare la ricarica mensile e a tua volta puoi invitare amici a passare in ho e ricevere altro credito e ulteriori vantaggi.hoSky Wifi: connessione veloce e intrattenimento di qualitàhocon 100 GB hoha lanciato un’speciale riservata ai nuovi clienti che attivano una nuova numerazione oppure effettuano la portabilità da alcuni operatori selezionati entro. Con soli 5,99€ al mese, si otterranno 100 GB di traffico dati in 4G, oltre a minuti e SMS illimitati.