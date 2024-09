Dramma in classe studente di 16 anni precipita dal secondo piano | lotta tra la vita e la morte

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di martedì 24 settembre 2024) Tempo di lettura: < 1 minutotica vicenda all’Istituto Superiore E. Pantaleo di Torre del Greco. Poco prima dell’inizio delle lezioni scolastiche, unodi 16to dalla finestra della sua aula, aldell’edificio. Le circostanze che hanno portato alla caduta del giovane restano ancora avvolte nel mistero, con i carabinieri che stanno eseguendo le prime indagini per fare chiarezza sull’accaduto. L’episodio si è verificato prima che le attività scolastiche cominciassero, e gli inquirenti stanno cercando di comprendere se si sia trattato di un incidente o di altre circostanze. Sul posto sono giunti immediatamente i sanitari del 118, che hanno soccorso il ragazzo e lo hanno trasferito d’urgenza in codice rosso all’Ospedale del Mare di Napoli. Le sue condizioni sono gravissime e la suaè attualmente in pericolo.