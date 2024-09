Dal Salento al mondo col progetto Erasmus+

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di martedì 24 settembre 2024) L’esperienza di mobilità transnazionale per i giovani promossa dal programma comunitario, agevolando la transizione verso ildel lavoro, diventa quanto mai preziosa in questi tempi di crisi economica con alti tassi di disoccupazione giovanile. Il ’Gal Terra d’Arneo’, da sempre impegnato per la gestione efficiente dei fondi europei orientata alla formazione ed all’autoimprenditorialità dei nostri ragazzi e ragazze, considerando le posi?ve ricadute sul territorio si è candidato, risultando poi vincitore, per l’accreditamento2021/2027 promosso da Inapp, l’Istituto Nazionale per l’Analisi e le Politiche Pubbliche, che gestisce il programma in Italia.