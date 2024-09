Da Malagò a La Russa | tutti i ‘segnalati’ dal potere per un posto in Milano-Cortina L’ex ad Novari | Ricevevo pacchi di curriculum…

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di martedì 24 settembre 2024) “nel 2021 mi presenta una persona di sua conoscenza per fare il capo del protocollo, una persona che lavora al Quirinale. Io dico ok, il protocollo servirà, però nel 2026: perché lo devo prendere nel 2021?”. Torna il caso delle “assunzioni vip“ all’interno della Fondazione, il comitato organizzatore delle Olimpiadi invernali 2026. A farlo riemergere sono le 294 pagine di trascrizione della registrazione dell’interrogatorio di Vincenzo, durato oltre 9 ore ed effettuato dai pm diSiciliano-Cajani-Gobbis in presenza degli avvocati Diodá-Vedani.amministratore delegato di Fondazione2026 è indagato per corruzione e turbata libertà degli incanti. La Procura ha poi aperto un altro fascicolo per abuso d’ufficio per indagare sulle assunzioni nel comitato organizzatore delle prossime Olimpiadi invernali.