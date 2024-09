Cagliari discussione in famiglia finisce in tragedia | 15enne accoltella il padre alla gola in auto

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di martedì 24 settembre 2024) Un uomo di 40 anni è ricoverato in condizioni gravissime dopo essere stato aggredito dal figlio. È successo ieri sera – 23 settembre – a Siliqua, in Sardegna. Il ragazzo ha assalito il– già noto alle forze dell’ordine – con un coltello colpendolo, probabilmente al culmine di una lite. Vista la gravità delle ferite, i soccorritori hanno chiesto l’intervento di un’eliambulanza: l’uomo è stato trasportato in codice rosso all’ospedale diper poi essere trasferito al Santissima Trinità, dove è stato sottoposto a un intervento chirurgico. Nonostante le condizioni gravi, l’uomo non è in pericolo di vita. Nel frattempo, il ragazzo è stato arrestato e accompagnato nel carcere minorile di Quartucciu.