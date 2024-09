Berrettini ci risiamo | non è cambiato niente

Leggi tutta la notizia su ilveggente

(Di martedì 24 settembre 2024) Matteo, nessun cambiamento, siamo ancora una volta alle solite: sembra uno scherzo del destino. Ha rischiato di dover passare dalle qualificazioni, ma l’improvviso ritiro di due tennisti già presenti nel tabellone principale gli ha spalancato, di fatto, le porte del main draw. Matteonon dovrà sgomitare, dunque, per poter giocare all’Atp 500 di Tokyo, in programma da domani, 25 settembre, a martedì 1 ottobre: un posto, adesso è sicuro, gli spetta di diritto. Matteogiocherà a Tokyo (AnsaFoto) – Ilveggente.itIl romano è volato alla volta del Giappone diversi giorni fa e lo abbiamo già visto, grazie ai contenuti postati sui social network, allenarsi senza sosta. Il momento è certamente positivo, essendo lui reduce da tre vittorie di cuore e di testa, tutte collezionate nella fase a gironi che si è disputata in quel di Bologna.