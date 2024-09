A ottobre ci sarà una sorpresa per far deragliare Harris | bomba di Clinton

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di martedì 24 settembre 2024) "Ciunadi, per farla corsa di Kamalaalla Casa Bianca. Non so quale, maenorme, e dobbiamo essere pronti ad affrontarla". Con queste parole forti, Hillaryha sganciato una vera e propriasulle elezioni presidenziali degli Stati Uniti. Lo ha affermato durante l'incontro con i giornalisti a margine dellaGlobal Initiative, l'evento organizzato dalla fondazione del marito Bill durante l'Assemblea generale dell'Onu. Secondo l'ex segretaria di Stato, insomma, qualcosa di peso influenzerà presto la corsa alla Casa Bianca della Dem, che alle presidenziali di novembre sfiderà il repubblicano Donald Trump. Poi Hillaryè passata a parlare dei media: "Sono sotto attacco in tutto il mondo, con una veemenza senza precedenti".