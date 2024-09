A Formia prende vita la Passeggiata di Cicerone un percorso tra storia e natura

Leggi tutta la notizia su ilfaroonline

(Di martedì 24 settembre 2024), 24 settembre- L’avveniristico progetto della “di” finalmente ha preso il via. Asono iniziati i lavori dell’ambizioso piano del waterfront che andrà a collegare via mare il litorale di Vindicio con il cuore della città, scorrendo lungo le Grotte di Sant’Erasmo ed il Muro di Nerva. Un sistema di percorsi pedonali connessi sia tra i vari siti archeologici elistici presenti, sia con il centro urbano costituito dalla centralissima via Vitruvio. Una vasta area attrattiva turistica e sociale che si sviluppa lungo un tratto costiero di grande bellezzale e che mira a valorizzare il patrimonio paesaggistico oltre a creare spazi fruibili a disposizione di cittadini e visitatori, migliorando al contempo la qualità della