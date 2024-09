2 Ottobre Festa dei Nonni 2024 | Tanti lavoretti creativi per bambini

Leggi tutta la notizia su donnaup

(Di martedì 24 settembre 2024) 2deiperLadei, che si celebra il 2, è un’occasione speciale per rendere omaggio a quelle figure così impornella vita di ogni bambino. Quale miglior modo per farlo se non con dei, realizzati con le mani dei più piccoli? Iapprezzeranno sicuramente ogni gesto, soprattutto se fatto con amore e dedizione. 2deiperEcco alcune idee difacili e divertenti che ipossono realizzare per celebrare questa giornata speciale! 1. Cartoline di Auguri Personalizzate Un lavoretto classico ma sempre apprezzato è la cartolina di auguri fatta a mano. Ipossono esprimere tutta la lorotà decorando un cartoncino colorato con disegni, collage e messaggi affettuosi.