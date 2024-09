Viabilità Roma Regione Lazio del 23-09-2024 ore 16 | 30

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di lunedì 23 settembre 2024)DEL 23 SETTEMBREORE 16.20 ARIANNA CAROCCI BEN RITROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLASI INTENSIFICA IL TRAFFICO SUL RACCORDO ANULARE: IN ESTERNA RALLENTAMENTI E CODE DA PONTINA A TUSCOLANA; IN INTERNA SI RALLENTA TRA CASSIA BIS E FLAMINIA, POI TRA NOMENTANA E A24TERAMO. A PROPOSITO DELLA A24, SUL TRATTO URBANO SI STA IN CODA TRA TOGLIATTI E IL RACCORDO IN USCITA DA. E SEMPRE IN USCITA DALLA CAPITALE TROVIAMO CODE SULLA VIA DEL MARE TRA IL RACCORDO E VITINIA. CI SPOSTIAMO IN VIA ARDEATINA, DOVE UN INCIDENTE STA PROVOCANDO CODE NEI PRESSI DI SANTA PALOMBA IN ENTRAMBE LE DIREZIONI. DA ARIANNA CAROCCI E ASTRAL INFOMOBILITÀ È TUTTO, A PIÙ TARDI Servizio fornito da Astral