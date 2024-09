Tutto a posto? Ma è possibile? Vieri durissimo su Fonseca dopo Inter-Milan

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di lunedì 23 settembre 2024) Ilha vinto il derby per 1-2 spezzando una striscia negativa di 6 sconfitte consecutive contro l’. Paulo, spalle al muro e con lo spettro dell’esonero che gli ruotava attorno da diverso tempo, è riuscito a salvare la panchina. Ai microfoni di Dazn, Christian, ex di entrambe le squadre, èvenuto duramente sull’argomento spezzando una lancia in favore dell’allenatore portoghese: “faccio io una domanda, ilha vinto equindi rimanel’anno?? Siamo alla quinta ed era già in discussione, ma èmandare via un allenatoreun mese? E se rimane, per quanto tempo? Bisogna forse dare tempo a un allenatore nuovo di lavorare“. Dichiarazioni in netto contrasto con il sentore comune dei tifosi rossoneri che, fino alla vigilia del derby, invocavano un cambio di guida tecnica.