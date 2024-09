Terminator James Cameron | 40 anni dopo alcuni aspetti del film sono imbarazzanti

Leggi tutta la notizia su movieplayer

(Di lunedì 23 settembre 2024) Il regista di Titanic e Avatar ha ammesso di riteneredettagli del cult davvero inadeguati. Nonostante sia ritenuto da più parti un capolavoro,non è molto soddisfatto della resa dia distanza di quarant'. In occasione dell'versario dell'uscita del, il regista ha riflettuto su alcune parti del lungometraggio. Secondo, diversi dettagli diabbastanza, ammettendo che la qualità della produzione delnon è invecchiato affatto bene. Uscito nel 1984,lanciò in tutto il mondo il mito di Arnold Schwarzenegger. Invecchiato male "Non lo considero una sorta di Sacro Graal, questo è certo" ha affermatoa Empire "Lo guardo ora e cidiverse parti che