Simona Ventura arrabbiata con Roberto Alessi lui svela il motivo | c’entrano le nozze

Leggi tutta la notizia su bollicinevip

(Di lunedì 23 settembre 2024)ha fatto infuriare, cosa è successo tra loro C’è tensione tra? Il giornalista spiega ilnella sua rubrica Su Novella 2000 si è lasciato sfuggire alcune inedite rivelazioni su. A quanto pare la nota conduttrice ce l’avrebbe con il giornalista, il? A spiegarlo è stato proprio lui, queste le sue parole: “Ho saputo per vie traverse chepare esserecon me.”, rivelazioni suha continuato dicendo: “Non sono sicuro sia vero, perché non l’ho contattata direttamente per confrontarmi su questa notizia. Mi considera responsabile del fatto che i giornali abbiano parlato in maniera critica degli inviti alle sue, dove veniva specificato per filo e per segno il codice IBAN per il loro viaggio di