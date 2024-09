Se mi lasci ti cancello la recensione senza spoiler del film di Michel Gondry

Leggi tutta la notizia su superguidatv

(Di lunedì 23 settembre 2024) Se miti, titolo originale Eternal Sunshine of the Spotless mind, è undrammatico e sentimentale dicon protagonisti Jim Carrey e Kate Winslet. Uno deiromantici più amati e famosi di sempre, è attualmente una delle pellicole più viste su Sky Go. La storia segue Joel, un ragazzo che incontra Clementine su un treno e inizia a chiacchierare con lei. Col tempo, i due cominciano a frequentarsi, ignari del fatto che in passato abbiano già avuto una relazione e che entrambi abbiano scelto di dimenticarla. Infatti, si erano rivolti alla clinica Lacuna, guidata dal dottor Howard Mierzwiak, una società specializzata nel gestire le dolorose separazioni tra coppie attraverso un processo che cancella ogni dettaglio della relazione, inclusa la memoria di aver conosciuto l’ex partner.