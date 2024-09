Santacroce | Il Napoli sarà fastidioso per tutti Lukaku sta giocando ancora al 50% McTominay fenomenale

Leggi tutta la notizia su napolipiu

(Di lunedì 23 settembre 2024) L’ex calciatore analizza il futuro delsoffermandosi sul potenziale die sulle qualità di. Fabiano, ex calciatore, ha rilasciato dichiarazioni intriganti suldurante un’intervista a Radio Marte. Secondo, la squadra allenata da Antonio Conte si sta preparando a diventare una vera e propria minaccia per tutte le avversarie.ha sottolineato come il, grazie alla combinazione tra un allenatore di alto livello e una rosa di talento, stia puntando a traguardi ambiziosi nel prossimo futuro. “Che ruolo avrà la squadra di Antoni Conte? Quello della squadra fastidiosa. Visti allenatore, giocatori e dirigenti, in un paio d’anni punterà al massimo, per forza di cose: se non subito, tra una stagione”.