San Prisco | ragazza ferita sul Monte Tifata intervengono i Vigili del Fuoco

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di lunedì 23 settembre 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoIdeldi Caserta hanno soccorso nella serata di ieri due ragazze, una delle quali rimasta, che stavano effettuando un’escursione sula San(Caserta). Giunti sul posto, idel, tra cui gli esperti del Nucleo Saf (Speleo-Alpino-Fluviale), sono saliti lungo un percorso tortuoso, grazie anche alla luce di un carro fari per la scarsa visibilità , fino alla parte alta della montagna, dove hanno trovato la donna; a quest’ultima sono state prestate le prime cure sanitarie, quindi la donna è stata immobilizzata e trasportata a valle dove è stata affidata al 118 per il trasporto in ospedale. L'articolo Sansuldelproviene da Anteprima24.it.