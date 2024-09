Radio Goal – Un Napoli camaleontico sta crescendo Buongiorno può giocare in qualsiasi modulo

Leggi tutta la notizia su terzotemponapoli

(Di lunedì 23 settembre 2024) Zazzaroni, Reja, Ferri, De Maggio, Marotta, Santacroce, Parlato, Castellacci, Gianello, Polito, Gentili, Vigliotti e Mutti hanno partecipato asulle frequenze di a Kiss Kissper parlare dele di altro. Questi i loro interventi riportati da TerzoTemèpo.Com: Ivan Zazzaroni, direttore del Corriere dello Sport, ha rilasciato un’intervista a, in diretta su Kiss Kiss“Ilcontro la Juventus mi è piaciuto. Anche dal punto di vista tattico. Confido molto in Lukaku. Solitamente viene criticato perché con le grandi non riesce ad esprimersi al meglio e su questa teoria c’è uno storico importante. L’importanza di Romelu la vedremo nelle prossime quattro partite. Conte senza coppe ed al primo anno di lavoro è una macchina. Abbiamo visto quello che ha fatto con la Juventus o il Chelsea dove ha vinto al primo colpo.