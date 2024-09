Omicidio del generale Dalla Chiesa Il figlio di Andreotti sulle accuse di Rita | | Schiaffo alla memoria di mio padre

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di lunedì 23 settembre 2024) "Accusare miodi un suo possibile coinvolgimento in uno di avere rapporti con la mafia è unosuae storia". Ildel 7 volte premier Giulio, Stefano, si dice "addolorato per le parole" disu un possibile coinvolgimento dello statista Dc nell’uccisione delCarlo Albertocon cui, ha assicurato, aveva "un rapporto di grande stima". Una stima che solo sabato la figlia delassassinato a Palermo nel 1982 – la parlamentare azzurra,– assolutamente escludeva: "Ho sempre pensato che sia stato unpolitico" ha detto durante la trasmissione tv ‘Tango’ aggiungendo di essere certa che il"fu ucciso per fare un favore a qualcuno". Chi? "Un politico", la risposta senza nomi, ma con un identikit difficile da non riconoscere.