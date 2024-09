Mezzana in vetta dopo il colpaccio in Vallata Polisportiva Naldi continua la favola bella

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di lunedì 23 settembre 2024) Il programma di ieri, riguardante il secondo turno, presentava una serie di incroci interessanti sulla carta. E gli amanti del calcio dilettantistico non sono a ben vedere rimasti delusi, perlomeno per quanto concerne la Seconda Categoria. Iniziando dal girone C, dove ilviaggia a punteggio pieno: un rigore di Carretta ed un acuto di Paoletti hanno permesso al gruppo di coach Donnini di violare il terreno del Vernio (a segno con Meier) e di mantenere lain virtù del 2-1 finale. Solo gli aglianesi del San Niccolò sono riusciti a tenere il passo per adesso,aver superato con il medesimo punteggio il Montemurlo Jolly di mister Ermini (con Fedele autore del gol della bandiera). Ndou e Vinci hanno trascinato il Tavola, o se non altro sono stati i finalizzatori nel 2-1 maturato al Martelli contro il Bugiani Pool 84 che vale il terzo posto parziale.