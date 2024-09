La Rappresentante di Lista il nuovo singolo è La città addosso

Leggi tutta la notizia su spettacolo.eu

(Di lunedì 23 settembre 2024) Laè ilde Ladiche anticipa l’album di inediti e il tour nei club Laè ilde Ladi, in uscita per Woodworm/Numero Uno/Sony Music Italy venerdì 27 settembre, già disponibile per il presave. Con questobrano la cantante, attrice e autrice Veronica Lucchesi e il polistrumentista, autore e produttore Dario Mangiaracina, proseguono il percorso verso il lorolavoro discografico, di cui non sono ancora stati rivelati dettagli, inaugurato con l’uscita di Paradiso la scorsa primavera. Laè un brano che si inserisce nel lungo viaggio sonoro di LRDL, iniziato 13 anni fa: un viaggio senza soluzione di continuità, con un suono ben riconoscibile, ma sempre alla ricerca di nuove evoluzioni musicali e di approfondimenti poetici e tematici.