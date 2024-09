Il principe Harry lascia a casa Meghan | Fanno vite separate Cosa sta succedendo?

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di lunedì 23 settembre 2024) Aria di crisi tra. Ilsembra vivere un momento di profonda solitudine, con frequenti viaggi senza la moglie. Recentemente, si è recato a New York per una cena di gala organizzata dall’Organizzazione Mondiale della Sanità, dove ha incontrato la regina Matilde del Belgio e l’attore Forest Whitaker, mentreè rimasta in California. Esperti reali suggeriscono che questi viaggi possano indicare una crisi nel rapporto tra i due. Phil Dampier ha osservato chestanno “vivendo”. Nelle ultime settimane e in quelle che seguiranno, pare che il Duca di Sussex parteciperà a diverse iniziative filantropiche senza avere al suo fianco la moglie.