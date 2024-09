Il futuro degli alluvionati La commissaria Priolo | | Delocalizzare non è tabù Servono prudenza e risorse

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di lunedì 23 settembre 2024) Appena nominataper l’emergenza nelle zone alluvionate dell’Emilia–Romagna, Irene(foto) si è confrontata ieri sul palco della Festa dell’Unità di Bologna, affrontando il tema della protezione del territorio. E subito l’intervistatore, Valerio Baroncini, vicedirettore del Carlino, che ha chiamato all’inizio l’applauso della platea per le vittime e gli sfollati di queste alluvioni, le ha chiesto delle frasi di Lepore sulla delocalizzazione. "È un tema complesso – ha esordito, che è anche facente funzione di governatore dell’Emilia-Romagna –. Non possiamo permettere che le zone montanare si spopolino, ma anzi accompagnare le amministrazioni a tener vivi quei centri". "In pianura, invece, va usato un approccio diverso. A Traversara (Bagnacavallo) alcune case dovranno essere demolite: bene, non possiamo pensare di ricostruirle lì dove erano prima.