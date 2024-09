Giovane ucciso mentre soccorreva donna rapinata a Mestre convalidato arresto assassino

Leggi tutta la notizia su tg24.sky

(Di lunedì 23 settembre 2024) La(Venezia) non si dà pace e si sente responsabile della morte di Giacomo Gobbato, che era intervenuto per difenderla. "È colpa mia. Dovevo stare zitta e non chiedere aiuto. Vero, quello mi ha preso a pugni e mi ha rubato lo zaino, ma chi se ne frega. Se non avessi urlato, non sarebbe accorso nessuno e quel ragazzo di 26 anni oggi sarebbe ancora vivo", ha detto laal Corriere della Sera. Accusato dell'aggressione della 50enne di origini colombiane che risiede ada 25 anni, è un moldavo di 37 anni, senza fissa dimora per il quale è statoquesta mattina l'. Per l'uomo, difeso dall'avvocato Tiziana Nordio, è stata disposta la custodia cautelare in carcere. "Un gigante di un metro e novanta - racconta la vittima -.