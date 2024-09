G7 Expo Divinazione di Siracusa si parla di agromafie | il programma della terza giornata

Leggi tutta la notizia su secoloditalia

(Di lunedì 23 settembre 2024)giorno di “24” la vetrina delle eccellenze italiane. Il successo dell’evento legato al G7 Agricoltura e Pesca è palpabile girando per la splendida cornice di ortigia in quel di. Grande soddistazionepremier Meloni e del ministro dell’Agricoltura eSovranità alimentare, Francesco Lollobrigida. Tra gli oltre 200 stand e le oltre 600 aziende del comparto agroalimentare non man cano momenti di spettacolo, cultura, riflessioni strategiche.