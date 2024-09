Corriere dello Sport – Steijn incanta l’Olanda

Leggi tutta la notizia su justcalcio

(Di lunedì 23 settembre 2024) 2024-09-22 23:56:40 Amici di JustCalcio.com, vi segnaliamo l’ultima notizia a tema calciomercato proveniente dal CdS: Semè la grande sorpresa del primo mese e mezzo di Eredivisie. Ha quasi ventitré anni, è un trequartista, gioca nel Twente: sei gol in sei partite, è il capocannoniere del campionato olandese, ora aspetta la convocazione in nazionale dal ct Ronald Koeman. Ha segnato allo Sparta Rotterdam e al Pec Zwolle, poi sono arrivate le due doppiette consecutive contro l’Heerenveen e l’Almere City.è un classico numero 10: ricorda il serbo Tadic per struttura fisica e caratteristiche. Inventa, salta il difensore, cambia cilindrata al Twente. A volte ragiona da falso nove, ha tempi di inserimento: agile, veloce, un metro e 73, destro naturale.