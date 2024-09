Come scegliere il giusto mascara

Leggi tutta la notizia su laprimapagina

(Di lunedì 23 settembre 2024) Ilè uno degli elementi fondamentali nel trucco quotidiano di molte persone. Basta una passata per trasformare lo sguardo, rendendo le ciglia più lunghe, folte e definite. Ma con così tante opzioni sul mercato, trovare ilperfetto può sembrare un’impresa impossibile. Le esigenze variano da persona a persona: alcune preferiscono volume, altre lunghezza, altre ancora cercano un effetto naturale o magari un look più drammatico. Ecco perché è importante conoscere le diverse tipologie diperquello più adatto alle proprie esigenze. Per avere uno sguardo impeccabile, è fondamentalesolo il miglior, quello che si adatta alla forma delle tue ciglia e che risponde alle tue preferenze in termini di effetto.