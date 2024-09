Brutto gesto di Haaland dopo il pareggio contro l’Arsenal | vendetta su Gabriel

Leggi tutta la notizia su napolipiu

(Di lunedì 23 settembre 2024) Erlingsi è reso protagonista di un episodioverso durante la sfida di Premier League tra il Manchester City e, terminata 2-2. Nonostante il suo contributo positivo sul campo, con il gol del momentaneo vantaggio, il norvegese ha macchiato la sua prestazione con unantisportivo nei confronti del difensore, accendendo gli animi nel finale della partita. Ildiildi Stonesla rete di John Stones in pieno recupero, che ha assicurato ilai Citizens,ha recuperato velocemente il pallone, ma in undi frustrazione ha lanciato la pallala testa di, che era di spalle, con la maglia sul volto per nascondere il suo dispiacere. Ilvile ha sorpreso il difensore del, che ha sentito il colpo ma non ha compreso subito l’accaduto.