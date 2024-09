Altro che Stellantis John Elkann punta tutto sull' IA Pronto il duetto con Sam Altman alla TechWeek

Leggi tutta la notizia su affaritaliani

(Di lunedì 23 settembre 2024)incontra, il 26 settembreTech Week che si svolge dal 25 al 27 ottobre a Torino il fondatore di Open Ai, Sam. La discussione aperta al pubblico con Samin presenza (ma si può seguire anche via web previa registrazione) verterà'impatto trasformativo dell'intelligenza artificiale su aziende e società. Un tema che interessa moltoche da tempoa diversificare gli investimenti con la sua Exor Ventures. E dunque non è un caso che la Tech Week si svolga proprio a Torino dove sono invitate startup, come BeeAi dell'italo-americana Maria Zollo che ha appena chiuso un round di finanziamento da 7 milioni di euro Segui su affaritaliani.it