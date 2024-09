Alluvioni in Emilia arriva il ‘kit’ su cosa dire in tv per blindare i voti E coprire le colpe di Schlein

Leggi tutta la notizia su secoloditalia

(Di lunedì 23 settembre 2024) Parola d’ordine: salvare la roccaforte diconquistata negli anni inRomagna in vista delle urne del prossimo 28 ottobre. Il violento nubifragio di questi giorni che ha messo letteralmente in ginocchio la regione (insieme a parte delle Marche) preoccupa molto la dirigenza dem e rischia di sgretolare le fragili difese del Nazareno. Che, come documenta oggi il Tempo con un servizio di Aldo Torchiaro, si attrezza con un kit (30 paragrafi di testo) da utilizzare nei talk show televisivi e davanti alla stampa per controbattere alle accuse di negligenza e responsabilità. Più dei fiumi che esondano, dei dispersi e delle evacuazioni contano i, alimentati negli anni grazie a un sistema inossidabile di rete cooperative amiche.