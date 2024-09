? Real Betis-Maiorca il Pronostico | Sfida Decisiva per Chiudere la Sesta di Liga

Leggi tutta la notizia su pronosticipremium

(Di lunedì 23 settembre 2024) Lunedì 23 settembre 2024, alle ore 21:00, il palcoscenico del Benito Villamarin ospiterà l’attesissimo posticipo tra, che chiuderà lagiornata della Primera Division spagnola. Entrambe le squadre sono in ottima forma e sino in una gara che promette equilibrio e intensità! Scopri i pronostici, le analisi e le quote di questa partita da non perdere!: A Caccia del Terzo Successo di Fila Ilarriva a questa partita con il morale alle stelle, forte di due vittorie consecutive in casa: un netto 2-0 contro il Leganes e un sofferto 2-1 contro il Getafe, con protagonista Lo Celso autore di una doppietta. La squadra di Manuel Pellegrini si trova in buona posizione in classifica e vuole continuare la striscia positiva per rimanere nelle zone alte.