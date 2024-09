Un appello per Bell mix maremmano femmina dolcissima

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di domenica 22 settembre 2024) Un altroper! "Per lei – scrive l’associazione SOS Animali e ambiente di Lucca – non ha chiamato nessuno, eppure èissima, mix. Va d’accordo con i simili e ha tanta voglia di vivere libera e non in un’auto come ad oggi o prossimamente in canile. Sì perché per lei è stato accettato il conferimento in canile e si ritroverà chiusa in un box 24 ore su 24. La vita dellaissima efinirà così! Salviamola dal baratro. Verrà garantito, il supporto di un professionista qualora ve ne fosse bisogno. Grazie". Per info: Sabrina 3471834141 o Silvia 3482210317.