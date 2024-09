Sinner è morta la zia Margith | le aveva dedicato il successo agli Us Open

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di domenica 22 settembre 2024) Purtropporagione lui, a zianon rimaneva tanto tempo. Ha fatto in tempo a vederlo alzare il trofeo dello Us, a vederlo più sereno dopo mesi in cui nella testa disi erano accumulato tanti pensieri collegati al caso Clostebol. Sabato si è spenta all’età di 56 anniRauchegger, la sorella della madre di Jannik che era malata da tempo. Qualche settimana fa al momento di alzare il trofeo dello Us, nelle interviste di rito sul campo,dichiarato: “L'ultimo periodo non è stato facile, ma il mio team mi ha sostenuto ogni giorno. Amo il tennis e mi sono allenato tanto per questi palcoscenici, ma oltre il campo c’è una vita. Voglio dedicare questo titolo a mia zia che non sta bene non so quanto ancora rimarrà in vita. È bellissimo potere dividere con lei questo momento.