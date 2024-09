Rissa e colpi d' arma da fuoco fuori da un locale muore una 19enne a Molfetta

Leggi tutta la notizia su agi

(Di domenica 22 settembre 2024) AGI - "In pochissimo tempo si è scatenato l'inferno". È il racconto affidato ai social da uno dei tanti ragazzi che, la notte scorsa, ha assistito a quanto accaduto al Bahia Beach, unsulla litoranea di, nel Barese, dove ha perso la vita laAntonella Lopez. La giovane, residente nel quartiere San Girolamo di Bari, è statata da alcuni proiettili: uno, probabilmente fatale, l'ha raggiunta alla giugulare. All'arrivo dei soccorsi, per lei non c'era più nulla da fare. Ferite altre tre persone, tutte ricoverate al Policlinico di Bari, dove sono piantonate dai carabinieri: uno di loro ha una scheggia di ogiva in un gomito, un altro è statoto da un proiettile al polpaccio destro, e l'ultimo al volto. Le loro condizioni non sono gravi e, probabilmente, verranno dimessi in giornata.