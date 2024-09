Perché Baby Gang è stato in carcere

Leggi tutta la notizia su biccy

(Di domenica 22 settembre 2024)è attualmente in radio con il singolo Hangover di Emma ed èpure sul palco del Suzuki Music Party con lei. Quel che però in pochi sanno è che il rapper, al secolo Zaccaria Mouhib, nato a Lecco da genitori marocchini, è più volte finito in. La prima cella l’ha vista tre anni fa quando lui e due suoi amici sono stati accusati di aver minacciato un gruppo di persone affinché consegnassero loro soldi e collanine d’oro. Una delle vittime ha rivelato che uno dei ragazzi avrebbe avuto con sé anche una pistola e portato via le chiavi dell’auto, così da evitare inseguimenti. Stando quanto rivelato dalla Questura a Fanpage.it, inoltre, durante una delle rapine, le minacce dei tre ragazzi sarebbero state anche fisiche, con uno degli indagati che avrebbe cercato di stringere un braccio attorno al collo del malcapitato. “Non muoverti altrimenti finisce male“.